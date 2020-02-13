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Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? İşte yarı final maçı tarihleri…
Ziraat Türkiye Kupası

Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? İşte yarı final maçı tarihleri…

Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanırken futbol severler bir yandan da yarı final maçlarının tarihleri araştırılıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? İşte, Türkiye Kupası yarı final maç tarihleri...

13 Şubat 2020 08:30

Sonuçlarının merakla takip edildiği Türkiye Kupası’nda adını yarı finale yazdıracak son iki takım bugün oynanacak maçların ardından belli olacak. Adım adım sona gelinen kupada dört takım yarı finale yükselecek. Peki Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre yarı final ilk maçları 3, 4 veya 5 Mart’ta rövanşlar ise 21, 22 veya 23 Nisan’da yapılacak.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Yarı finalde ilk maçlar 3-4-5 Mart’ta rövanş karşılaşmaları ise 21-22-23 Nisan 2020’de oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nın final maçı 21 Mayıs 2020 tarihinde oynanacak.

Son güncelleme 08:30 | 13 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Yarın - 20:00
-
Besiktas
Denizlispor
15/02/2020 - 14:00
-
Kayserispor
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