Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? İşte yarı final maçı tarihleri…

Sonuçlarının merakla takip edildiği Türkiye Kupası’nda adını yarı finale yazdıracak son iki takım bugün oynanacak maçların ardından belli olacak. Adım adım sona gelinen kupada dört takım yarı finale yükselecek. Peki Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre yarı final ilk maçları 3, 4 veya 5 Mart’ta rövanşlar ise 21, 22 veya 23 Nisan’da yapılacak.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Yarı finalde ilk maçlar 3-4-5 Mart’ta rövanş karşılaşmaları ise 21-22-23 Nisan 2020’de oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nın final maçı 21 Mayıs 2020 tarihinde oynanacak.