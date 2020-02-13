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Trabzonspor Fenerbahçe kupa maçı ne zaman? TS FB yarı final maç tarihi!
Ziraat Türkiye Kupası

Trabzonspor Fenerbahçe kupa maçı ne zaman? TS FB yarı final maç tarihi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı için geri sayım başladı. Trabzonspor bu akşam karşılaştığı Erzurumspor'u yenerek yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Peki Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

13 Şubat 2020 19:10

Trabzonspor ile Fenerbahçe kupada yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından Trabzonspor ve Fenerbahçe üst tura yükseldi. Yarı finalde eşleşen iki güçlü rakibin maçının ne zaman oynanacağı ise taraftarlarca merak edilmeye başlandı. İşte Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç takvimi.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvime göre, yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart’ta, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan’da yapılırken, Ziraat Türkiye Kupası’nın final maçı 21 Mayıs 2020 tarihinde oynanacak. Trabzonspor ile Fenerbahçe maçının tam olarak hangi gün yapılacağı belirlendiğinde sitemizde yer alacak.

Son güncelleme 19:12 | 13 Şubat 2020
Fenerbahçe trabzonspor yarı final Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Yarın - 20:00
-
Besiktas
Denizlispor
15/02/2020 - 14:00
-
Kayserispor
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