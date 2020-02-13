Trabzonspor Fenerbahçe kupa maçı ne zaman? TS FB yarı final maç tarihi!

Trabzonspor ile Fenerbahçe kupada yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından Trabzonspor ve Fenerbahçe üst tura yükseldi. Yarı finalde eşleşen iki güçlü rakibin maçının ne zaman oynanacağı ise taraftarlarca merak edilmeye başlandı. İşte Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç takvimi.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvime göre, yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart’ta, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan’da yapılırken, Ziraat Türkiye Kupası’nın final maçı 21 Mayıs 2020 tarihinde oynanacak. Trabzonspor ile Fenerbahçe maçının tam olarak hangi gün yapılacağı belirlendiğinde sitemizde yer alacak.