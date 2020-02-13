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TFF’den Göztepe-Beşiktaş maçı için karar!
Süper Lig

TFF’den Göztepe-Beşiktaş maçı için karar!

TFF; Göztepe-Beşiktaş, Gençlerbirliği-Gaziantep FK ve Konyaspor-Beşiktaş maçlarında kural hatası olmadığına karar verdi.

13 Şubat 2020 14:27

Türkiye Futbol Federasyonu, 3 kulübün yaptığı itirazları değerlendirerek karar vardı. TFF; Göztepe-Beşiktaş, Gençlerbirliği-Gaziantep ve Konyaspor-Beşiktaş maçlarında kural hatası olmadığına hükmetti. Sonuçlar maçın bitiş düdüğünde olduğu gibi tescillendi. TFF’den yapılan açıklama şöyle;

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı toplantıda;

1- 26.01.2020 tarihindeki Göztepe-Beşiktaş müsabakasıyla ilgili Beşiktaş Kulübü’nün,

2- 24.01.2020 tarihindeki Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçıyla ilgili Gaziantep Futbol Kulübü’nün,

3- 23.11.2019 tarihindeki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili de İttifak Holding Konyaspor Kulübü’nün yaptığı başvuruları değerlendirdi ve söz konusu maçlarda kural hatası olmadığına karar verdi.”

13 Şubat 2020 Beşiktaş, TFF`nin `kural hatası yoktur` kararına 3 maddeyle tepki gösterdi Beşiktaş yönetimi, Süper Lig`in 19. haftasında oynanan Göztepe maçında hakem Hüseyin Göçek`in kural hatası yaptığına dair itirazının reddedilmesinin ardından, TFF`den 3 sorunun cevabını bekliyor! İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:08 | 13 Şubat 2020
beşiktaş Gaziantep FK Gençlerbirliği göztepe konyaspor süper lig Türkiye Futbol Federasyonu
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