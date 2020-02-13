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Süper Lig’de 22. hafta heyecanı
Süper Lig

Süper Lig’de 22. hafta heyecanı

Süper Lig'in 22. haftası kritik maçlara sahne olacak. Hafta yarın oynanacak Başakşehir - Beşiktaş karşılaşması ile başlayacak.

13 Şubat 2020 11:28

Süper Lig’de 22. hafta heyecanı yarın, 15, 16 ve 17 Şubat’ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında M.Başakşehir, Beşiktaş’ı konuk edecek. Lider Sivasspor, ikinci sırada bulunan Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Ankara’da Ankaragücü ile mücadele edecekken, Galatasaray ise sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacak.

Süper Lig’de haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 M.Başakşehir – Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

15 Şubat Cumartesi

14.00 Y. Denizlispor – HK Kayserispor: Özgür Yankaya

17.00 İH Konyaspor – Göztepe: Ali Şansalan

20.00 MKE Ankaragücü – Fenerbahçe: Mete Kalkavan

16 Şubat Pazar

13.30 A. Alanyaspor – Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

16.00 Trabzonspor – DG Sivasspor: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray – Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

17 Şubat Pazartesi

20.00 FT Antalyaspor – Kasımpaşa: Arda Kardeşler

20.00 Gaziantep Futbol Kulübü – Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

Son güncelleme 11:28 | 13 Şubat 2020
Başakşehir beşiktaş galatasaray sivasspor süper lig trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Yarın - 20:00
-
Besiktas
Denizlispor
15/02/2020 - 14:00
-
Kayserispor
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