Süper Lig’de 22. hafta heyecanı yarın, 15, 16 ve 17 Şubat’ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında M.Başakşehir, Beşiktaş’ı konuk edecek. Lider Sivasspor, ikinci sırada bulunan Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Ankara’da Ankaragücü ile mücadele edecekken, Galatasaray ise sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacak.
Süper Lig’de haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 M.Başakşehir – Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
15 Şubat Cumartesi
14.00 Y. Denizlispor – HK Kayserispor: Özgür Yankaya
17.00 İH Konyaspor – Göztepe: Ali Şansalan
20.00 MKE Ankaragücü – Fenerbahçe: Mete Kalkavan
16 Şubat Pazar
13.30 A. Alanyaspor – Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzonspor – DG Sivasspor: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray – Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
17 Şubat Pazartesi
20.00 FT Antalyaspor – Kasımpaşa: Arda Kardeşler
20.00 Gaziantep Futbol Kulübü – Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık