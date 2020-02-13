SON DAKİKA | Trabzonsporlu Alexander Sörloth’un cezası açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor’un golcü futbolcusu Alexander Sörloth için verilen cezayı açıkladı.

Süper Lig’in 21. haftasında oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının 90. dakikasında sinirlenip rakibini suratından iten 24 yaşındaki futbolcu, kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı.

TFF’den yapılan açıklamada, başarılı futbolcunun 2 maç ceza aldığı belirtildi. Sörloth, bordo mavili ekibin Türkiye Kupası’nda oynadığı BB Erzurumspor maçında 1 maçlık cezasını çekmiş oldu.

Sörloth, Tahkim Kurulu’nun ceza indiriminde bulunmaması halinde ligde Sivasspor maçında da cezalı durumda olacak ve Beşiktaş maçında forma giyebilecek.

Norveçli futbolcu bu sezon ligde oynadığı 20 maçta 16 gol atma başarısı gösterdi.

TFF’den konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

“TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu ALEXANDER SORLOTH’un, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 12. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) karar verilmiştir”

AĞAOĞLU: TAHKİM’E GİDİYORUZ

Kararın ardından bir açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Bu karar kabul edilemez, benim oyuncum ilk tekmede kendini yere atsa, ona tekme atan oyuncu kırmızı kart görecekti. Hemen Tahkim’e gidiyoruz. Geçmişte buna benzer Gomis ve Elmander kararları var. Böyle bir şey olamaz” diye konuştu.