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SON DAKİKA | Trabzonsporlu Alexander Sörloth’un cezası açıklandı!
Trabzonspor

SON DAKİKA | Trabzonsporlu Alexander Sörloth’un cezası açıklandı!

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza aldı. Kupadaki Erzurumspor maçında bir maç cezasını çekmiş olan Sörloth, Tahkim Kurulu ceza indiriminde bulunmazsa ligdeki Sivasspor maçında da forma giyemeyecek.

13 Şubat 2020 17:35

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor’un golcü futbolcusu Alexander Sörloth için verilen cezayı açıkladı.

Süper Lig’in 21. haftasında oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının 90. dakikasında sinirlenip rakibini suratından iten 24 yaşındaki futbolcu, kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı.

TFF’den yapılan açıklamada, başarılı futbolcunun 2 maç ceza aldığı belirtildi. Sörloth, bordo mavili ekibin Türkiye Kupası’nda oynadığı BB Erzurumspor maçında 1 maçlık cezasını çekmiş oldu.

Sörloth, Tahkim Kurulu’nun ceza indiriminde bulunmaması halinde ligde Sivasspor maçında da cezalı durumda olacak ve Beşiktaş maçında forma giyebilecek.

Norveçli futbolcu bu sezon ligde oynadığı 20 maçta 16 gol atma başarısı gösterdi.

TFF’den konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

“TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu ALEXANDER SORLOTH’un, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 12. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) karar verilmiştir”

 

AĞAOĞLU: TAHKİM’E GİDİYORUZ

Kararın ardından bir açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Bu karar kabul edilemez, benim oyuncum ilk tekmede kendini yere atsa, ona tekme atan oyuncu kırmızı kart görecekti. Hemen Tahkim’e gidiyoruz. Geçmişte buna benzer Gomis ve Elmander kararları var. Böyle bir şey olamaz” diye konuştu.

Son güncelleme 18:15 | 13 Şubat 2020
Alexander Sörloth trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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