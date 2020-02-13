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Sivasspor Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kazanan adını yarı finale yazdıracak!
Ziraat Türkiye Kupası

Sivasspor Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kazanan adını yarı finale yazdıracak!

Türkiye Kupası maçında 0-0’ın rövanşında Sivasspor Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de lider olan Sivasspor, kupa maçında da saha avantajını kullanarak adını yarı finale yazdıran taraf olmak istiyor. Peki, Sivasspor Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

13 Şubat 2020 10:22

Ligde 3 haftadır kazanamayan Sivasspor, Türkiye Kupası rövanş maçında Antalyaspor’u ağırlıyor. İlk maçta golsüz berabere kalan iki taraf rövanşta kazanarak yarı finale yükselen taraf olmanın hesaplarını yapıyor. Peki Sivasspor Antalyyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SİVASSPOR ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor Antalyyaspor maçı 4 Eylül Stadı’nda Perşembe günü saat 19.15'te gerçekleşecek olan karşılaşmayı A Spor canlı yayınlayacak.

SİVASSPOR ANTALYASPOR MUHTEMEL İLK 11

Sivasspor: Samassa, Barış, Appindangoye, Caner, Ziya, Fatih, Mert Hakan, Hakan Arslan, Yasin, Erdoğan, Yatabare

Antalyaspor: Ferhat, Kudryashov, Celustka, Veysel, Fredy, Yekta, Ufuk, Harun, Sinan, Bünyamin, Podolski

Son güncelleme 10:22 | 13 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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