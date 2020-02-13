Sivasspor Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kazanan adını yarı finale yazdıracak!

Ligde 3 haftadır kazanamayan Sivasspor, Türkiye Kupası rövanş maçında Antalyaspor’u ağırlıyor. İlk maçta golsüz berabere kalan iki taraf rövanşta kazanarak yarı finale yükselen taraf olmanın hesaplarını yapıyor. Peki Sivasspor Antalyyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SİVASSPOR ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor Antalyyaspor maçı 4 Eylül Stadı’nda Perşembe günü saat 19.15'te gerçekleşecek olan karşılaşmayı A Spor canlı yayınlayacak.

SİVASSPOR ANTALYASPOR MUHTEMEL İLK 11

Sivasspor: Samassa, Barış, Appindangoye, Caner, Ziya, Fatih, Mert Hakan, Hakan Arslan, Yasin, Erdoğan, Yatabare

Antalyaspor: Ferhat, Kudryashov, Celustka, Veysel, Fredy, Yekta, Ufuk, Harun, Sinan, Bünyamin, Podolski