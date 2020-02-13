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Sivasspor Antalyaspor maç özeti ve golleri izle! Sivasspor Antalya geniş özet
Ziraat Türkiye Kupası

Sivasspor Antalyaspor maç özeti ve golleri izle! Sivasspor Antalya geniş özet

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Sivasspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Heyecan dolu karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık ev sahibi üstünlüğü ile tamamlanırken karşılaşma 1-1'lik skor ile tamamlandı. Sivasspor Antalyaspor maçının geniş özetini ve maçtan önemli dakikaları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

13 Şubat 2020 21:13

Sivasspor Antalyaspor karşılaşması sona erdi. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında bu akşam Sivasspor sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Kıyasıya mücadeleye sahne olan maç 1-1’lik skor ile tamamlansa da Antalyaspor deplasman golü nedeniyle yarı finale yükselen takım oldu. İşte Sivasspor Antalyaspor geniş maç özeti ve golleri.

SİVASSPOR ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

4 EYLÜL STADI KARLA KAPLANDI!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşında Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanacak olan maç öncesi Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda kar temizleme çalışmaları tamamlandı. Maçın oynanmasına karar verildi.  Türkiye Futbol Federasyonu temsilcilerinin tuttuğu rapor hakem Fırat Aydınus'a iletildi. Fırat Aydınus ile yardımcı hakemler ise maçın oynanmasına karar verdi.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’ndaki kar temizleme çalışmaları ise tamamlandı. Sivasspor Kulübü ise stadyuma gelecek taraftarların yoğun kar yağışı nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istedi.

Son güncelleme 21:13 | 13 Şubat 2020
Antalyaspor özet sivasspor Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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