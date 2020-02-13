Napoli 18 maç sonra İnter’e mağlubiyeti yaşattı

Serie A’da bu hafta sonu Milan’ı 2-0 geriden gelerek 4-2 mağlup eden İnter kupada Napoli’ye diş geçiremedi. Giuseppe Meazza’da oynanan mücadeleyi 57.dakikada Fabian Ruiz’in golüyle kazanan Napoli final yolunda önemli bir avantaj elde etti.

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede ikinci 45 dakikaya oldukça istekli başlayan Gennaro Gattuso’nun ekibi Napoli Fabian Ruiz’in muhteşem golüyle öne geçti.

Bu sezon İtalya’da fırtına estiren Inter bu golle 18 maç sonra yenilgiyle tanıştı. İnter son olarak 6 Ekim 2019’da Juventus’a seyircisi önünde 2-1 mağlup olmuştu.

Çeyrek finalde Lazio’yu eleyerek İnter’in rakibi olan Napoli rövanş için avantajlı bir skor elde ederek evine döndü. Eski Fenerbahçeli isimlerden Eljif Elmas Napoli’de Victor Moses ise İnter’de maça ilk 11’de başladı.

Karşılaşmanın rövanşı 5 Mart’ta Napoli’nin sahası San Paolo’da oynanacak.