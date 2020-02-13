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Napoli 18 maç sonra İnter’e mağlubiyeti yaşattı
İtalya Serie A

Napoli 18 maç sonra İnter’e mağlubiyeti yaşattı

İtalya Kupası yarı finali ilk maçında Eljif Elmas'ın takımı Napoli İnter'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. Fabian Ruiz'in muhteşem golü İnter'in 18 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

SKOR DIŞ HABER 13 Şubat 2020 07:28

Serie A’da bu hafta sonu Milan’ı 2-0 geriden gelerek 4-2 mağlup eden İnter kupada Napoli’ye diş geçiremedi. Giuseppe Meazza’da oynanan mücadeleyi 57.dakikada Fabian Ruiz’in golüyle kazanan Napoli final yolunda önemli bir avantaj elde etti.

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede ikinci 45 dakikaya oldukça istekli başlayan Gennaro Gattuso’nun ekibi Napoli Fabian Ruiz’in muhteşem golüyle öne geçti.

Bu sezon İtalya’da fırtına estiren Inter bu golle 18 maç sonra yenilgiyle tanıştı. İnter son olarak 6 Ekim 2019’da Juventus’a seyircisi önünde 2-1 mağlup olmuştu.

Çeyrek finalde Lazio’yu eleyerek İnter’in rakibi olan Napoli rövanş için avantajlı bir skor elde ederek evine döndü. Eski Fenerbahçeli isimlerden Eljif Elmas Napoli’de Victor Moses ise İnter’de maça ilk 11’de başladı.

Karşılaşmanın rövanşı 5 Mart’ta Napoli’nin sahası San Paolo’da oynanacak.

Son güncelleme 07:33 | 13 Şubat 2020
İNTER italya kupası Napoli yarı final
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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