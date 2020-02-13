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Ljajic ve Diaby Başakşehir maçında kulübeye
Süper Lig

Ljajic ve Diaby Başakşehir maçında kulübeye

Beşiktaş’ın yeni hocası Sergen Yalçın, Boateng’i Başakşehir'e karşı ilk 11’de oynatacak. Sağda Lens ve solda N’Koudou’ya şans verecek olan başarılı hoca, Ljajic ve Diaby’yle başlamayı düşünmüyor.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 13 Şubat 2020 08:04

Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir’le deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, 11'i kurmaya çalışıyor. Yalçın ve kurmayları hücum hattı üzerinde duruyor. Yeni transfer Kevin-Prince Boateng'in Gaziantep karşısındaki 45 dakikalık etkili futbolu nedeniyle Ganalı yıldız, 11'de şans bulacak. 4-1-4-1 sisteminde Elneny'yi tek ön liberoda oynatacak olan Yalçın, sağ kanatta Lens ve solda ise N'Koudou'yu oynatacak. Orta sahanın göbeğinde Atiba'ya formayı verecek olan Beşiktaş'ın hocası, Adem Ljajic ve Diaby'yi kulübeye çekecek. Burak Yılmaz, kaptan olarak sahaya çıkacak. Sağ bek için iki aday var: Necip ve Douglas.

Son güncelleme 08:04 | 13 Şubat 2020
Başakşehir beşiktaş diaby ljajic
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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