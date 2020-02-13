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Gaziantep FK’dan TFF’ye sert tepki!
Süper Lig

Gaziantep FK’dan TFF’ye sert tepki!

Gaziantep FK, TFF'den Gençlerbirliği maçında kural hatası yapılmadığına ve karşılaşmanın tekrar edilmemesi kararının çıkmasına tepki gösterdi.

13 Şubat 2020 18:28

Gaziantep FK, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ”Bu üzücü kural hatasının üzerinden haftalar geçmesine rağmen, devam eden fikstürümüzde oynadığımız maçlardaki hakem hatalarının da sürmesi kulübümüzü hem maddi hem de manevi olarak zararlara uğratmaya devam etmektedir. Türk Futbolu'nun bir an önce içinde bulunduğu bu durumdan çıkmasını ümit ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

İşte yapılan Gaziantep FK tarafından yapılan açıklama:

”Gaziantep Futbol Kulübümüzün, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 19. hafta maçında karşılaştığı Gençlerbirliği müsabaka sonrasında, karşılaşma içerisinde takımımızın kazandığı penaltı pozisyonun ardından verilen kararda “KURAL HATASI” olması sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunmuştuk.

Başvurumuzun üzerinden haftalar geçtikten sonra, maçta “KURAL HATASI” olmadığı ve maçın tekrar edilmeyeceği yönünde tarafımıza resmi olarak yanıt gönderilmiştir.

Bu üzücü “KURAL HATASININ” üzerinden haftalar geçmesine rağmen, devam eden fikstürümüzde oynadığımız maçlardaki hakem hatalarının da sürmesi kulübümüzü hem maddi hem de manevi olarak zararlara uğratmaya devam etmektedir. Türk Futbolu'nun bir an önce içinde bulunduğu bu durumdan çıkmasını ümit ediyoruz.

Gaziantep Futbol Kulübü olarak, takımımızın haklarını sonuna kadar korumak adına Tahkim Kurulu’na başvuru yapacağımızı ve tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Son güncelleme 18:28 | 13 Şubat 2020
Gaziantep FK Gençlerbirliği süper lig tff
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4 Alanyaspor
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5 Galatasaray
21 11 39
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