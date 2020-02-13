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Galatasaray’da Radamel Falcao sevinci
Süper Lig

Galatasaray’da Radamel Falcao sevinci

Galatasaray'da bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, son antrenmanda takımla birlikte çalıştı

13 Şubat 2020 15:18

Galatasaray, Süper Lig´in 22´nci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri´ndeki antrenmanda dün akşam Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan müsabakada tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak geçirdi. Diğer oyuncular ise antrenmana salon çalışmasıyla başladı.

Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11´e 11 maç yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

FALCAO TAKIMLA, SARACCHI TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı düzelen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, takımla birlikte çalışmalarda yer alırken, Uruguaylı savunma oyuncusu Marcelo Saracchi ise kendisi için hazırlanan dayanıklılık programı dâhilinde takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın tesislerde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Son güncelleme 15:20 | 13 Şubat 2020
galatasaray radamel falcao
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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