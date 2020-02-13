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Filenin Sultanları’nın olimpiyat maç programı belli oldu
Voleybol

Filenin Sultanları’nın olimpiyat maç programı belli oldu

Japonya’nın başkenti Tokyo’da 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, B Grubu’ndaki maç programı belli oldu.

13 Şubat 2020 23:00

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda son olimpiyat şampiyon Çin'in yanı sıra A.B.D., Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

26 Temmuz, Pazar

TSİ 10.25 Türkiye – Çin

28 Temmuz Salı

TSİ 10.25 Türkiye – İtalya

30 Temmuz, Perşembe

TSİ 15.45 Türkiye – A.B.D.

01 Ağustos, Cumartesi

TSİ 08.20 Türkiye – Arjantin

03 Ağustos, Pazartesi

TSİ 08.20 Türkiye – Rusya

Lig usulüne göre oynanacak grup karşılaşmaların ardından sıralamada ilk 4'te yer alan ülkeler, adlarını çeyrek finale yazdıracaklar.

Son güncelleme 23:00 | 13 Şubat 2020
milli takım olimpiyat türkiye voleybol
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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