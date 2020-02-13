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Fenerbahçe’nin eski yıldızı Reto Ziegler’den 90. dakikada müthiş füze
Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Reto Ziegler’den 90. dakikada müthiş füze

MLS'te Dallas FC forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Reto Ziegler, San Antonio FC maçında harika bir frikik golüne imza attı.

SKOR DIŞ HABER 13 Şubat 2020 14:13

2011-12 sezonunda ve 2013’te yarım sezon Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen İsviçreli futbolcu Reto Ziegler, Amerika’da adından söz ettirmeye devam ediyor.

MLS takımlarından Dallas FC’de forma giyen 34 yaşındaki sol bek, San Antonio FC ile oynadıkları maçta jeneriklik bir gole imza attı.

2018 Ocak ayında transfer olduğu Dallas takımında forma giyen tecrübeli isim, San Antonio maçının 90. dakikasında attığı harika frikik golüyle takımının 3-2 galip gelmesini sağladı.

İşte Ziegler’in müthiş füzesi;

Son güncelleme 14:13 | 13 Şubat 2020
beşiktaş Fenerbahçe Reto Ziegler
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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