Fenerbahçe’nin eski yıldızı Reto Ziegler’den 90. dakikada müthiş füze

2011-12 sezonunda ve 2013’te yarım sezon Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen İsviçreli futbolcu Reto Ziegler, Amerika’da adından söz ettirmeye devam ediyor.

MLS takımlarından Dallas FC’de forma giyen 34 yaşındaki sol bek, San Antonio FC ile oynadıkları maçta jeneriklik bir gole imza attı.

2018 Ocak ayında transfer olduğu Dallas takımında forma giyen tecrübeli isim, San Antonio maçının 90. dakikasında attığı harika frikik golüyle takımının 3-2 galip gelmesini sağladı.

İşte Ziegler’in müthiş füzesi;