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Fatih Terim’in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu hayatını kaybetti
Süper Lig

Fatih Terim’in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu hayatını kaybetti

Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in annesi Rezan Meral Aksu hayatını kaybetti.

13 Şubat 2020 10:36

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu vefat etti. Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı bu sabah acı haberi instagram hesabından paylaşarak ”Acı bir sabaha uyandık. Anneannemizi kaybettik. Cenazesi bugün ikindi namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü de resmi siteden Terim ve ailesine başsağlığı mesajı yayınladı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim’in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhume Rezan Meral Aksu’ya Allah'tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim'e ve Ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.

Son güncelleme 10:39 | 13 Şubat 2020
buse terim bahçekapılı fatih terim fulya terim Rezan Meral Aksu
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