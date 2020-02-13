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Erzurumspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor, Erzurum’da sürpriz istemiyor
Ziraat Türkiye Kupası

Erzurumspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor, Erzurum’da sürpriz istemiyor

Erzurumspor Trabzonspor Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında karşı karşıya geliyor. İlk maçta rakibin 5-0 yenerek rövanşa avantajlı çıkacak olan Trabzonspor, Erzurum'da sürpriz yaşamak istemiyor. Peki Erzurumspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

13 Şubat 2020 08:43

Türkiye Kupası çeyrek final maçları Erzurumspor Trabzonspor maçı ile devam ediyor. Rövanş maçına skor avantajı ile çıkacak olan Trabzonspor ilk maçta rakibin 5-0 gibi farklı bir skorla yenmeyi başarmıştı. Karadeniz ekibi, tur atlayarak 6 sezon sonra kupada yarı finale yükselmek istiyor.

ERZURUMSPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

rzurumspor Trabzonspor maçı Kazım Karabekir Stadı’nda 13 Şubat Perşembe günü saat 17:00’de başlayacak mücadele ASPOR’dan canlı yayınlanacak.

ERZURUMSPOR TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11

BB Erzurumspor: Kayacan, Yusuf, Aykut, Merhan, Batuhan, Obertan, Hasan, İbrahim, Emrah, Cenk Ahmet, R. Muhammed

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hosseini, Campi, Serkan, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Doğan, Guilherme, Bilal, Ekuban

Son güncelleme 08:43 | 13 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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Istanbul Basaksehir
Yarın - 20:00
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Besiktas
Denizlispor
15/02/2020 - 14:00
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Kayserispor
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