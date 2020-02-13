Erzurumspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor, Erzurum’da sürpriz istemiyor

Türkiye Kupası çeyrek final maçları Erzurumspor Trabzonspor maçı ile devam ediyor. Rövanş maçına skor avantajı ile çıkacak olan Trabzonspor ilk maçta rakibin 5-0 gibi farklı bir skorla yenmeyi başarmıştı. Karadeniz ekibi, tur atlayarak 6 sezon sonra kupada yarı finale yükselmek istiyor.

ERZURUMSPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

rzurumspor Trabzonspor maçı Kazım Karabekir Stadı’nda 13 Şubat Perşembe günü saat 17:00’de başlayacak mücadele ASPOR’dan canlı yayınlanacak.

ERZURUMSPOR TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11

BB Erzurumspor: Kayacan, Yusuf, Aykut, Merhan, Batuhan, Obertan, Hasan, İbrahim, Emrah, Cenk Ahmet, R. Muhammed

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hosseini, Campi, Serkan, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Doğan, Guilherme, Bilal, Ekuban