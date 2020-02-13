Daniel Alves’in arabasını Sao Paolo’da çaldılar

Kariyerine ülkesinin Sao Paolo kulübünde devam eden 36 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Daniel Alves’in arabasının çalındığı açıklandı…

Ünlü futbolcunun lüks aracını Pinheiros mahallesinde bir otoparka kendisinin bıraktığını, burada yıldız ismi takip eden hırsızların Alves gittikten sonra arabayı çaldığı açıklandı. Olay sırasında Daniel Alves’in otoparkta olmadığı belirtilirken polisin raporunda hırsızlığın otopark görevlilerinin tehdit edilerek gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kariyerinde Sevilla, Barça, Juventus ve PSG gibi dev kulüplerde forma giyen 36 yaşındaki sağ bek, 2020’de Paulista Ligi’nde oynadığı 5 maçta 2 gol atarak eski formundan hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.