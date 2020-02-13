Corona virüsü nedeniyle Odion Ighalo tesislere bile giremiyor!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’ın ara transfer döneminde Çin’in Shanghai Shenhua takımından kiraladığı Odion Ighalo, tesislere giremiyor.

Bin 300 kişiden fazla ölümün neden olduğu corona virüsü şüphesiyle 2 haftalık kuluçka döneminin geçmesini bekleyen Manchester United, oyuncuyu takımın antrenman yaptığı tesislere almıyor. Nijeryalı forvet, takım arkadaşları İspanya’da kamp yaparken özel antrenörüyle çalışmalarını sürdürüyor.

Şu anda İspanya’da kamp yapan takıma dahil edilmeyen oyuncu için açıklama yapan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, “Odion, Manchester’da çalışmalar yapıyor. Çünkü geldiği günden bu yana 14 gün geçmediği için ne durumda bilinmiyor. Ailesi İngiltere’ye yerleşti. Bireysel antrenörüyle çalışıyor. Tabi ki burada olup, takıma alışması iyi olabilirdi fakat bu hastalığın riskini almak istemiyoruz” dedi.

Manchester’daki bir tekvando merkezinde performans koçu Wayne Richardson ile çalışan Ighalo, Manchester United’ın Pazartesi günü Chelsea ile oynayacağı maçın kadrosuna alınması bekleniyor. Oyuncu 3 Şubat’ta şehre geldiği için 17 Şubat’ta son bir testten geçecek.

Kırmızı Şeytanlar, Marcus Rashford’un 3 ay sahalardan uzak kalmasına neden olan sakatlığı sonrasında eski Watford forveti Ighalu’yu kiralamıştı.