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Chelsea, Hakim Ziyech’i resmen açıkladı
İngiltere Premier Lig

Chelsea, Hakim Ziyech’i resmen açıkladı

Chelsea, Hollanda devi Ajax'tan Faslı hücum oyuncusu Hakim Ziyech'i transfer ettiğini duyurdu.

SKOR DIŞ HABER 13 Şubat 2020 16:34

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, transfer yasağının kalkmasının ardından ilk transferini gerçekleştirdi. Londra ekibi Ajax’tan 26 yaşındaki hücum oyuncusu Hakim Ziyech’i transfer ettiğini açıkladı. Faslı futbolcu sezonu Ajax’ta tamamladıktan sonra yeni sezonda Chelsea formasını sırtına geçirecek.

Chelsea, 2022’ye kadar Ajax ile sözleşmesi olan Ziyech için 40 milyon Euro bonservis ve 4 milyon Euro bonus ödeyecek.

Hollanda ekibi Twitter hesabından transferi duyururken, “Chelsea, onun büyüsüne inanmalısın. Harika şeyler olacak” şeklinde tweet attı. Premier Lig ekibi de resmi sitesinden Faslı futbolcu hakkında bilgiler paylaştı.

Ajax Teknik Direktörü Ten Hag, Hollanda’nın Fox Sports kanalına verdiği demeçte, “Bir gün bu transfer olacağını bekliyorduk. Sezon sonuna kadar hala ona sahip olacağımız için mutluyuz” dedi.

Ziyech bu sezon Ajax ile çıktığı 30 maçta 8 gol ve 21 asistlik performans sergiledi. Faslı yıldız kırmızı-beyazlılar ile çıktığı toplamda 159 maçta ise 48 gol atıp, 82 asist yaptı. Takımının geçen sezon Şampiyonlar Ligi yarı final oynamasındaki büyük kahramanlardan olan Faslı oyuncu, 2016’da Twente’den 11 milyon Euro bedelle transfer edildi.

Son güncelleme 16:49 | 13 Şubat 2020
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