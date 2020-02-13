CANLI YAYIN | BB Erzurumspor – Trabzonspor | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında BB Erzurumspor’u 5-0 yenen Trabzonspor, rövanşta tur biletini almak istiyor. Saat 17:00’de başlayan olan karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor.
BB ERZURUMSPOR 0-1 TRABZONSPOR (İlk yarı)
- Dakika 9′ Trabzonspor, Guilherme’nin golüyle 1-0 öne geçti. Rakip savunmaya yaptığı baskıyla topu kapan Brezilyalı futbolcu topu ağlara göndermekte zorlanmadı.
- Mücadele Trabzonsporlu oyuncuların vuruşu ile başladı
İlk 11’ler;
BB ERZURUMSPOR: Kayacan, Cenk, Merthan, Osman, Yusuf, Jasmin, Rashad, Batuhan, Ba, Hasan, Pote
TRABZONSPOR: Arda, Serkan Asan, Da Costa, Messias, Abdurrahim, Hosseini, K. Ahmet, Doğan, A. Parmak, Guilherme, Bilal