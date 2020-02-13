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CANLI YAYIN | BB Erzurumspor – Trabzonspor | Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası

CANLI YAYIN | BB Erzurumspor – Trabzonspor | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında BB Erzurumspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

13 Şubat 2020 15:49

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında BB Erzurumspor’u 5-0 yenen Trabzonspor, rövanşta tur biletini almak istiyor. Saat 17:00’de başlayan olan karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor.

BB ERZURUMSPOR 0-1 TRABZONSPOR (İlk yarı)

  • Dakika 9′ Trabzonspor, Guilherme’nin golüyle 1-0 öne geçti. Rakip savunmaya yaptığı baskıyla topu kapan Brezilyalı futbolcu topu ağlara göndermekte zorlanmadı.
  • Mücadele Trabzonsporlu oyuncuların vuruşu ile başladı

İlk 11’ler;

BB ERZURUMSPOR: Kayacan, Cenk, Merthan, Osman, Yusuf, Jasmin, Rashad, Batuhan, Ba, Hasan, Pote

TRABZONSPOR: Arda, Serkan Asan, Da Costa, Messias, Abdurrahim, Hosseini, K. Ahmet, Doğan, A. Parmak, Guilherme, Bilal

Son güncelleme 17:12 | 13 Şubat 2020
bb erzurumspor trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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