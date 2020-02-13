CANLI | Sivasspor – Antalyaspor | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında 0-0 berabere kalan Antalyaspor ile Sivasspor tur biletini almak için sahaya çıkıyor.
Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 19:15'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
İşte ilk 11’ler…
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Claudemir de Souza, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Yasin Öztekin, Fernando Andrade, Mustapha Yatabare
Antalyaspor: Ferhat, Ersan, Eren, Doğukan, Charles, Gustavo, Ufuk, Harun, Amilton, Veysel, Bünyamin