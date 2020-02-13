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CANLI | Sivasspor – Antalyaspor | Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası

CANLI | Sivasspor – Antalyaspor | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Sivasspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. KArşılaşma ile ilgili bütün detaylar SKOR'da...

13 Şubat 2020 18:18

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında 0-0 berabere kalan Antalyaspor ile Sivasspor tur biletini almak için sahaya çıkıyor.

Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 19:15'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

İşte ilk 11’ler…

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Claudemir de Souza, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Yasin Öztekin, Fernando Andrade, Mustapha Yatabare

Antalyaspor: Ferhat, Ersan, Eren, Doğukan, Charles, Gustavo, Ufuk, Harun, Amilton, Veysel, Bünyamin

Son güncelleme 18:54 | 13 Şubat 2020
Antalyaspor sivasspor Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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