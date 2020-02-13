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Beşiktaş, TFF’nin ‘kural hatası yoktur’ kararına 3 maddeyle tepki gösterdi
Süper Lig

Beşiktaş, TFF’nin ‘kural hatası yoktur’ kararına 3 maddeyle tepki gösterdi

Beşiktaş yönetimi, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Göztepe maçında hakem Hüseyin Göçek'in kural hatası yaptığına dair itirazının reddedilmesinin ardından, TFF'den 3 sorunun cevabını bekliyor!

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 13 Şubat 2020 14:54

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Göztepe-Beşiktaş maçı hakkındaki ‘Kural hatası yoktur’ kararından sonra Beşiktaş yönetimi tepkili! Siyah-beyazlı yönetim 28 Ocak’ta başvuru yaptıkları TFF’nin 17 gün sonra verdiği kararı ‘Skandal’ olarak yorumladı. Hakem Hüseyin Göçek’in topu kaleci Karius’a vererek başlatmasını savunana Beşiktaş Kulübü’nün izleyeceği yol belli oldu. Siyah-beyazlılar, TFF’ye 3 soru ve gerekçeli kararı bekliyor.

Beşiktaş Yönetiminin, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan beklediği 3 madde;

1- TFF’nin verdiği ret cevabının gerekçeli kararı.

2- TFF ve MHK’nin danıştığı IFAB’tan (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) verilen cevap.

3- Söz konusu maçta Hüseyin Göçek’in yaptığı hatayı 50 hakeme soruldu mu? Sorulduysa hakemlerin ne cevap verdiği.

TFF, MHK ve Kulüpler Birliği’nin ortaklaşa yapılan toplantısında başkanları bilgilendiren MHK Başkanı Zekeriya Alp ve yardımcısı Oğuz Sarvan, Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş-Denizlispor maçında Sackey’nin Diaby’ye arkadan kayarak yaptığı faul için “Biz bunu 50 hakeme sorduk. Yüzde 99’u kırmızı kart gerekiyor yorumunu yaptı” diyerek başkan Ahmet Nur Çebi’yi bilgilendirmişti.

Bunların doğrultusunda Beşiktaş Kulübü, itirazını Tahkim Kurulu’na yapacak.

Son güncelleme 14:57 | 13 Şubat 2020
beşiktaş göztepe Türkiye Futbol Federasyonu
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