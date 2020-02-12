SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: TSK, Halep'te rejim hedeflerini vurdu
VakıfBank: 3 – Fenerbahçe Opet: 1
Voleybol

VakıfBank: 3 – Fenerbahçe Opet: 1

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16'ncı haftasındaki mücadelede VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, konuk ettiği Fenerbahçe Opet'i 24-26, 25-17, 25-18 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup etti. 

12 Şubat 2020 19:51

VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 16. haftasındaki derbide Fenerbahçe Opet’i 24-26, 25-17, 25-18 ve 25-21’lik setlerle 3-1 yendi.

Bu sonuçla sarı-siyahlılar, ligdeki 15’inci galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe Opet ise ligdeki 3’üncü mağlubiyetini yaşadı.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül

VakıfBank: Kübra 4, Cansu 6, Gabi 11, Zehra 15, Haak 23, Michelle 13, Gizem (L), Ebrar 1, Gözde 1, Maja

Fenerbahçe Opet: Kelsey 8, Eda 11, Naz 5, Jordan 19, Bahar 4, Ceren, Aylin (L), Fatma 1, Beliz 1

Setler: 24-26, 25-17, 25-18, 25-21

Süre: 110 dakika (31′, 24′, 26′, 29′)

Son güncelleme 19:57 | 12 Şubat 2020
Fenerbahçe Opet vakıfbank Vestel Venüs Sultanlar Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
14/02/2020 - 20:00
-
Besiktas
Denizlispor
15/02/2020 - 14:00
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR