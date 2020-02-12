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Umut Nayir: ‘Boateng bize büyük katkı verecektir’
Süper Lig

Umut Nayir: ‘Boateng bize büyük katkı verecektir’

Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, siyah-beyazlı ekibin kritik bir sürece girdiğini ifade etti. Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarının takımın durumunu belirleyeceğini dile getiren Nayir, yeni transfer Boateng’in de takıma büyük katkı sağlayacağını söyledi.

12 Şubat 2020 17:41

Nişantaşı Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı Ediz Bahtiyaroğlu Yılın Spor Ödülleri Töreni'ne katılan Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, İHA’ya özel açıklamalar yaptı. Takımın şampiyonluk şansıyla ilgili konuşan Nayir, tekrar edilmesi için itiraz edilen Göztepe maçıyla ilgili olarak, “Göztepe maçının tekrar edilmesi bizim elimizde olan bir durum değil. Gerekli mercilere başvuru yapıldı. Kararı bekliyoruz. Tekrar olursa ve 3 puan alırsak şansımız artacak, liderle aramızda 3 puan kalacak” dedi.

‘Sergen Hoca’nın kulübün efsanelerinden olması…’

Teknik direktör değişimiyle ilgili de konuşan Nayir, “Hoca değişimleri her zaman zordur. Ama Sergen Hoca’nın kulübün efsanelerinden olması ve taraftarın da arkasında olması, bizim de motivasyonumuzu artırdı. 2'de 2 yapmamız yarışta daha da kritik oldu. Önümüzdeki 3 maçta üzerimizdeki rakiplerle oynayacağız ve şemamız belirlenecek. Buradaki sonuçlara göre gidişat belli olacak” diye konuştu.

Gaziantep FK karşısında attığı golün iptal edilmesini de değerlendiren Umut, “İlk olarak ofsayt gerekçesiyle iptal olmuştu. Ancak sonrasında Alper hoca, Boateng'in kaleciye müdahalesi olduğunu söyledi. Ancak maçtan sonra öyle bir şey olmadığını da gördük. Biraz karambole gitti gibi gördük” dedi.

‘Boateng önemli katkı sağlayacaktır’

Yeni transfer Kevin-Prince Boateng'in çok önemli bir isim olduğunu söyleyen Umut Nayir, “Önemli takımlarda ve önemli liglerde oynadı. Bu nedenle bu ortamlara da uyum sağlamayı bilen bir karakter. Sıcakkanlı ve hepimizle iletişimi de iyi. İlk maçında golle tanışması motivasyonunu ve keyfini de artırmıştır. İnşallah şu süreçte büyük katkı verecek” açıklamasını yaptı.

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‘Çok fazla kırılma var’

Beşiktaş'ın çok kritik 5 maçlık seriye çıkacağını ifade eden Umut Nayir, “5 maçta 15 puan yaptığımız takdirde büyük ihtimalle liderlik koltuğunda olacağız. 7 takımın zirve mücadelesi var. Herkes birbiriyle oynayacak ve çok fazla kırılma var. Buradan maksimum puanla çıkmamız bizim için olumlu olacaktır” açıklamasını yaptı.

Son olarak taraftarla ilgili konuşan başarılı futbolcu, “Taraftarımız zaten yapması gerekeni yapıyor. Bizim üzerimize düşen de onların desteklerine layık şekilde sahada mücadele etmek olacak” diyerek sözlerini tamamladı.

Son güncelleme 17:41 | 12 Şubat 2020
beşiktaş kevin-prince boateng süper lig Umut Nayir
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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