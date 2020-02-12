U14 Ligi’nin gol kralı Milli Takım’a alınmadı! Taraftarlar sosyal medyada isyan etti…

U14 Milli Takımımızın Makedonya ile oynayacağı hazırlık müsabakaları öncesi teknik direktör Tolunay Kafkas aday kadroyu oluşturdu. TFF’nin resmi internet sitesinden açıklanan kadroda yer almayan 2 isim için Beşiktaşlı taraftarlar adeta isyan etti.

U-14 Gelişim Ligi’nde Beşiktaş formasıyla 17 maçta 29 kez ağları havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan 2006 doğumlu Adnan Karahisar’ın Milli Takım kadrosuna alınmaması tepkilere neden oldu.

Aynı ligde sadece 6 gol yiyerek başarılı bir performans ortaya koyan Beşiktaşlı kaleci Emir Yaşar’ın da kampa davet edilmemesi siyah beyazlı taraftarları harekete geçirdi.

Sosyal medyada Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve TFF Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas’ı #TolunayKafkasİstifa etiketi ile Türkiye gündemine sokan taraftarlar iki genç futbolcunun kadroya alınmamasına büyük tepki gösterdi.

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 14 Şubat 2020 Cuma günü saat 17.00’de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak.

U14 Milli Takımı’nın Makedonya maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Mecithan Gürler (Medipol Başakşehir FK), Onuralp Çevikkan (Altınordu)

Defans: Alp Bostan (Beşiktaş A.Ş.), Eren Paşahan (Galatasaray A.Ş.), Fırat Başkaya (Altınordu), Efe Can Mete (Beşiktaş A.Ş.), Caner Kızılyaprak (Gençlerbirliği), Kerem Coşkun (Göztepe A.Ş.)

Orta Saha: Muhammet İlker Demir (Erzurum Yolspor), Muharrem Emir Erkul (Altınordu), Taha Osman Özmert (Fraport-Tav Antalyaspor), Efe Serdar Arı (İttifak Holding Konyaspor), Ömer Faruk Karahan (Kaplıkaya Kültür Spor), Devin Yarayan (Freiburger FC), Boran Başkan (Trabzonspor A.Ş.), Emirhan Arkutcu (Fenerbahçe A.Ş.), Cem Karakafa (Bursaspor)

Forvet: Halim Ayaz Yükseloğlu (Galatasaray A.Ş.), Furkan Emin Kaçmaz (Altınordu), Sercan Demirkıran (Altınordu), Mert Selçuk (Atakum Belediyespor), İhsan Arda Aktaş (Adana Demirspor)