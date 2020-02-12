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SON DAKİKA Başakşehir Beşiktaş Trabzonspor Sivasspor maçlarının hakemleri belli oldu
Süper Lig

SON DAKİKA Başakşehir Beşiktaş Trabzonspor Sivasspor maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak kritik maçları yönetecek hakemler açıklandı.

12 Şubat 2020 12:53

Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı. Zirve yarışını yakında ilgilendiren Medipol Başakşehir-Beşiktaş ve Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor maçlarında düdük çalacak hakemler de belli oldu.

Buna göre Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçına Abdülkadir Bitigen, Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor maçına ise Cüneyt Çakır atandı. Ankaragücü Fenerbahçe maçında Mete Kalkavan, Galatasaray BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde ise Alper Ulusoy görev yapacak.

İŞTE 22.HAFTANIN HAKEMLERİ:

Son güncelleme 13:17 | 12 Şubat 2020
22. hafta Başakşehir beşiktaş hakemler sivasspor trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Denizlispor
14/02/2020 - 16:00
-
Kayserispor
Istanbul Basaksehir
14/02/2020 - 20:00
-
Besiktas
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