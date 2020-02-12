Mehmet Demirkol’dan ‘hakem’ tartışmaları için flaş yorum: ‘İsmini söyleyip rencide etmeyelim’

BeIN Sports’ta yorumculuk yapan Mehmet Demirkol, Türk futbolunda her daim tartışma konusu olan hakemlerle ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın ‘yabancı hakem getirilsin’ önerisi hakkında konuşan Demirkol, “İyi hakem sana gelir mi? Gelmez” ifadelerini kullandı.

Çoğu hakemin lobi sonucu görevlendirildiğini belirten Demirkol, “Ben 15 yıldır bu ülkede doğru düzgün maç yönetmeyen ama hakemlik yapan hakemler tanıyorum. İsmini söyleyip rencide etmeyelim” dedi.

İşte Demirkol’un açıklamaları;

“Kulüpler diyor ki ‘Oyun belli bizi şampiyon yapmayacaklar bu kesin’ sonra şampiyon oluyorlar ‘Hakemleri de yendik’ diyorlar. Hakemleri nasıl yeniyorsun abi. Seni şampiyon yapmak istemiyorsa nasıl yenebilirsin hakemi? Düşün hakemler karar verdiler ‘Biz bunları şampiyon yapmayacağız’ ve sen buna rağmen şampiyon oluyorsun öyle mi? Olabilir mi böyle bir şey. Seni yarışa sokmazlar böyle bir şey olsa”

“MADEM BU KADAR GÜVENMİYORUZ…”

“Yabancı hakemi nereden bulacaksın? İyi hakem sana gelir mi? Kendi liginde maç yönetiyor. Gelmez ki iyisi. İyisi zaten Almanya’da, Fransa’da, İngiltere’de maçını yönetiyor. Madem bu kadar güvenmiyoruz hakemlere, her türlü şeyi yapabileceklerini düşünüyoruz. İzmir’de oturuyor, çocuğu okula gidiyor ya da Van’da oturuyor, anası babası oralı birini manipüle etmek mi kolaydır, haftada bir gün burada maç yöneten Romanya’da yaşayan bir hakemi mi manipüle etmek kolaydır?”

“TÜRKİYE’DE HANGİ MESLEKTE LOBİ YOK?”

“15 yaşında futbolu seven kaç çocuk hakem olma hayali kurar? Sadece hakemlerin çocukları belki kurar. Bunun doğru olduğunu söylemiyorum ama açıklaması var. Lobi var. Onun da oğlu şu maçı yönetsin var. Hangi meslekte yok Türkiye’de?”

“İSMİNİ SÖYLEYİP RENCİDE ETMEYELİM”

“Ben 15 yıldır bu ülkede doğru düzgün maç yönetmeyen ama hakemlik yapan hakemler tanıyorum. İsmini söyleyip rencide etmeyelim. Doğru düzgün derken iyi maç yönetmekten bahsetmiyorum. Herhangi önemli maça tayin edildiğini görmedim. Niye? Onun da babası bir şey”