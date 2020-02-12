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Liverpool’dan Van Dijk’a dudak uçuklatan zam!
İngiltere Premier Lig

Liverpool’dan Van Dijk’a dudak uçuklatan zam!

Liverpool yönetimi, sergilediği performansla savunmanın bel kemiği olmayı başaran Virgil van Dijk'a, yıllık maaşında inanılmaz bir artışa neden olacak yeni bir sözleşme teklifi yapmaya hazırlanıyor.

SKOR DIŞ HABER 12 Şubat 2020 09:52

İngiltere Premier Lig’de en yakın rakibi Manchester City’nin 24 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Liverpool’un başarısında hücum kadar savunma hattının başarısı da dikkat çekiyor. 25 maçta sadece 15 gol yiyen ve Premier Lig’in en az gol yiyen takımı konumundaki Liverpool’da Hollandalı stoper Virgil van Dijk’ın performansı göz kamaştırıyor. Van Dijk’ı başka takımlara kaptırmak istemeyen Liverpool yönetimi, yıldız futbolcunun maaşına büyük oranda zam yapmaya hazırlanıyor.

Yeni anlaşma ile birlikte Van Dijk’ın yıllık maaşı 73 milyon Euro’dan 94 milyon Euro’ya yükselecek. Football Insider’ın haberine göre, şu anda haftalık 140 bin Euro kazanan Van Dijk’ın gelişi ile savunmanın toparlandığını düşünen Liverpool yönetimi, Hollandalı futbolcuya haftalık maaşını 180 bin Euro’ya çıkaracak beş yıllık bir teklif yapacak.

Van Dijk ile yakın zamanda masaya oturması planlanıyor. Geçtiğimiz yıl Premier Lig’de yılın futbolcusu ödülünü kazanan Van Dijk’ın da teklife sıcak baktığı ve imza atmasının beklendiği belirtiliyor.

Premier Lig’de şampiyon olunması durumunda 4 milyon 750 bin Euro da bonus kazanacak olan Van Dijk, böylece dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasında yer alacak.

Son güncelleme 09:52 | 12 Şubat 2020
liverpool Virgil van Dijk
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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