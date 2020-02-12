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İki kişi gözaltına alındı… Hakemin aracına bomba konmuştu!
Diğer Ligler

İki kişi gözaltına alındı… Hakemin aracına bomba konmuştu!

Güney Kıbrıs'ta Ay. Napa Kulübü Başkanı ve eski uluslararası hakem Dimitris Masias ile Otello-Ay. Napa maçının hakemi Andreas Konstantinu, şikeli maç soruşturması kapsamında gözaltına alındı. UEFA da ülkede yaşananları yakın takibe aldı.

12 Şubat 2020 16:41

Güney Kıbrıs Rum Kesimi ikinci lig takımlarından Ay. Napa Kulübü Başkanı Dimitris Masias’ın, takımının Otello-Ay. Napa ile oynadığı maçta şike yaptırdığı belirtildi. İddiaya göre, Otello takımı karşılaşmanın 70’inci dakikasından sonra 3 kırmızı kartla 8 kişi kaldı. Maç uzatmalara gidince de Otello mücadeleyi kaybetti.

Rum Futbolcular Derneği’nde bulunan ‘kırmızı düğme’ uygulaması ile maç hakkında şike şikayetinde bulunuldu. Bunun üzerine konu polise intikal etti. Şikayet üzerine Ay. Napa Başkanı Dimitris Masias ile hakem Andreas Konstantinu gözaltına alındı. Andreas Konstantinu’nun maçlara çıkması da yasaklandı.

3 SUÇLAMA VAR

Daha önce aracına bomba konulan Andreas Konstantinu ile Dimitris Masias’a, “suç işlemek için teşekkül oluşturmak, maçı el altından yönetmek (şike) ve Rum Atletizm Örgütü (KOA) yasasıyla ilgili suç işlemek” suçlamaları yöneltildi.

Diğer taraftan UEFA da ülkede yaşananları yakın takibe aldı.

Son güncelleme 16:41 | 12 Şubat 2020
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