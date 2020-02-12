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Hatice Günay’dan Mustafa Cengiz’e sert eleştiri: Artık rahatsızlık yaratıyor
Galatasaray

Hatice Günay’dan Mustafa Cengiz’e sert eleştiri: Artık rahatsızlık yaratıyor

Galatasaray'ın şubat ayı divan kurulu toplantısı başladı. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hatice Günay, Başkan Mustafa Cengiz'in üslubunun artık rahatsızlık verici olduğunu söyledi.

12 Şubat 2020 14:26

Galatasaray Spor Kulübü Şubat Ayı Olağan Divan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleşiyor. Toplantıya Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz katılmazken, yönetim kurulu adına İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kançal ve yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik yer aldı. Toplantı Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun gündemi okutmasıyla başladı. Divan toplantısına eski başkanlardan Dursun Özbek de katıldı.

Divan Kurulu Üyesi Hatice Günay, Mustafa Cengiz ile ilgili sert eleştirilerde bulundu. Hatice Günay, yaptığı konuşmada “Sayın başkanın üslubu artık rahatsızlık yaratıyor, yeter. Bir Galatasaray başkanının hakaretlerine, üslubuna şaşırmama noktasına gelmekten dolayı çok büyük rahatsızlık duyuyorum, üzgünüm… Sayın başkan, Fatih hoca ile yaşadığı krizden sonra basın toplantısı yaptı. Tüzükten bahsetti, kuraldan bahsetti… Sayın başkan, son 1 yıldır tüm kuralları ayaklar altına aldınız, oklar size döndüğü zaman mı aklınız başınıza geldi” dedi.

Son güncelleme 14:26 | 12 Şubat 2020
galatasaray hatice günay Mustafa Cengiz
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