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Galatasaray Alanyasror maçı canlı izle! GS Alanya canlı skor!
Ziraat Türkiye Kupası

Galatasaray Alanyasror maçı canlı izle! GS Alanya canlı skor!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Galatasaray ile Alanyaspor karşılaşıyor. İlk karşılaşmada 2-0'lık yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip sahasında Alanya'yı yenerek üst tura çıkma peşinde. İşte Galatasaray Alanyaspor maçı canlı izleme ekranı ve anlık skor takibi sayfası.

12 Şubat 2020 20:39

Galatasaray Alanyaspor karşılaşması başladı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında karşı karşıya gelen iki güçlü ekibin mücadelesini canlı olarak takip edebilirsiniz. Galatasaray Alanyaspor maçını şifresiz canlı izlemek için haberimizde paylaştığımız linki kullanmanız yeterli. İşte Galatasaray Alanyaspor maçı canlı yayın ekranı ve skor takibi.

GALATASARAY ALANYASPOR CANLI İZLE

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında bu akşam Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor Türk Telekom Stadı’nda karşılaşacak. Saat 20.30’da başlayacak karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Lemina, Seri, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer, Adem

Yedekler: Okan, Şener, Ahmet, Selçuk, Belhanda, Jimmy, Jesse, Emin, Taylan, Onyekuru

ALANYASPOR: Marafona, Baiano, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Campos, Bammou

Yedekler: Cenk, Welinton, Kaan, Salih, Musa, Onur, Efecan, Emircan, Mustafa, Cisse

Son güncelleme 20:40 | 12 Şubat 2020
alanyaspor galatasaray Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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14/02/2020 - 20:00
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