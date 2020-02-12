Galatasaray Alanyasror maçı canlı izle! GS Alanya canlı skor!

Galatasaray Alanyaspor karşılaşması başladı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında karşı karşıya gelen iki güçlü ekibin mücadelesini canlı olarak takip edebilirsiniz. Galatasaray Alanyaspor maçını şifresiz canlı izlemek için haberimizde paylaştığımız linki kullanmanız yeterli. İşte Galatasaray Alanyaspor maçı canlı yayın ekranı ve skor takibi.

GALATASARAY ALANYASPOR CANLI İZLE

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında bu akşam Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor Türk Telekom Stadı’nda karşılaşacak. Saat 20.30’da başlayacak karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Lemina, Seri, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer, Adem

Yedekler: Okan, Şener, Ahmet, Selçuk, Belhanda, Jimmy, Jesse, Emin, Taylan, Onyekuru

ALANYASPOR: Marafona, Baiano, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Campos, Bammou

Yedekler: Cenk, Welinton, Kaan, Salih, Musa, Onur, Efecan, Emircan, Mustafa, Cisse