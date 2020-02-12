Galatasaray Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray’da tur için tek hedef galibiyet…

Galatasaray Alanyaspor Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Aytemiz Alanyaspor’un 2-0’lık avantajla çıkacağı maç öncesi Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta merak ediliyor. İşte detaylar…
GALATASARAY AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray Alanyaspor maçı 12 Şubat Çarşamba saat 20.30'da başlayacak. Galatasaray Aytemiz Alanyaspor maçı ASPOR'dan yayınlanacak.
GALATASARAY AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇIBİLET FİYATLARI
1. Kategori – 300,00 TL
2. Kategori – 250,00 TL
3. Kategori – 200,00 TL
4. Kategori – 200,00 TL
5. Kategori – 175,00 TL
6. Kategori – 125,00 TL
7. Kategori – 100,00 TL
8. Kategori – 70,00 TL
9. Kategori – 60,00 TL
10. Kategori – 50,00 TL
11. Kategori – 40,00 TL
Misafir – 40,00 TL