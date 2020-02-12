Galatasaray Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Alanyaspor’u konuk ediyor. İlk maçta alınan 2-0’lık yenilgiyi iç saha avantajıyla telafi etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip yarı finale çıkma planları yapıyor. Peki Galatasaray Alanyaspor maçı bu akşam saat kaçta başlayacak? GS Alanya maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşma hakkkında merak edilen tüm detaylar.

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında bu akşam Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor Türk Telekom Stadı’nda karşılaşacak. Saat 20.30’da başlayacak karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY’DA SON DURUM

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 12 Şubat Çarşamba günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri´ndeki antrenmanda son lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi.

Diğer oyuncular ise Jupp Derwall Antrenman Sahası´ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise çift kale taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Öte yandan antrenmanı Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da takip etti. Sarı kırmızılı takım saat 20.30´da Türk Telekom Stadyumu´nda başlayacak olan maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri´nde kampa girdi.