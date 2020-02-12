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Furkan Korkmaz’a ilk 5 yaramadı!
NBA

Furkan Korkmaz’a ilk 5 yaramadı!

NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, sahasında karşı karşıya geldiği Los Angeles Clippers'ı 110-103'lük skorla yenerek 34. galibiyetini aldı. Son iki maçında üst üste 34 ve 31 sayılık performans sergileyen Furkan ilk 5'te başladığı bu müsabakada ise 23 dakika süre alıp sayı üretemedi, 1 ribaund aldı.

12 Şubat 2020 10:42

NBA’de normal sezon heyecanı 5 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center’da karşılaştığı Los Angeles Clippers’ı 110-103’lük skorla mağlup etti ve 34. galibiyetini elde etti. Philadelphia’da Furkan ilk 5’te başladığı müsabakada 23 dakikada parkede kaldı ve 1 ribaund üretti. Philadelphia’da ayrıca Ben Simmons 26 sayı, 12 ribaund ve 10 asistle triple double yaparken, Joel Embiid de 26 sayı, 9 ribaund ile mücadeleyi tamamladı. Ligde 17. yenilgisini alan Clippers’ta ise Kawhi Leonard 30 sayı, 9 asist ve Paul George 11 sayı, 12 ribaud ile oynayarak takımına katkıda bulundu.

Milli basketbolcu son iki maçında 34 ve 31 sayı atarak üstün bir performans sergilemişti.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Philadelphia 76ers: 110 – Los Angeles Clippers: 103

Washington Wizards: 126 – Chicago Bulls: 114

New Orleans Pelicans: 138 – Portland Trail Blazers: 117

Oklahoma City Thunder: 106 – San Antonio Spurs: 114

Houston Rockets: 116 – Boston Celtics: 105

Son güncelleme 10:42 | 12 Şubat 2020
Furkan Korkmaz Los Angeles Clippers NBA Philadelphia 76'ers
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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