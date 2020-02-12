FIFA’dan devre arası transfer raporu! Beş Büyükler dudak uçuklattı!

Avrupa’nın ‘Beş Büyükler’ de denilen en büyük beş futbol ülkesi İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa, geride kalan devre arası transfer döneminde dünya genelinde yapılan harcamanın yüzde 71.8’ine imza attı. FIFA’nın raporuna göre rekor sayıda, 170 ülkede toplamda 4 bin 108 uluslararası transfer gerçekleştirildi.

‘Beş Büyükler’ toplam transfer sayısının yalnızca yüzde 14.1’ini gerçekleştirirken 824.6 milyon Dolar’lık toplam harcamanın ise yüzde 71.8’ini yaptı. İngiliz kulüpleri 298.2 milyon Dolar harcama ile başı çekti. Alman kulüpleri 206.1 milyon Dolar ile ikinci, İtalyan ekipleri ise 126.7 milyon Dolar ile üçüncü sırada yer aldı.

Rekorun ardından ikinci!

Toplamda harcanan 824.6 milyon Dolar’lık meblağ, Ocak 2018’deki transfer döneminde harcanan 1.01 milyar Dolar’lık rekor harcamanın ardından tüm zamanlarda ikinci sırada yer aldı. FIFA Baş Hukuk Müdürü Emilio Garcia, rapora dair yaptığı açıklamada “Global transfer marketinin merkezinde rol alan Beş Büyükler’deki kulüplerin yaptıkları harcamalar, son yıllardaki artışın devamı olarak görülüyor” dedi.

Garcia aynı zamanda “FIFA’nın görevi; bu hareketleri titizlikle gözlemleyerek ve raporlayarak, transfer sistemine büyük bir şeffaflık sağlamak” ifadelerini de kullandı. Devre arasının en çarpıcı transferi olarak öne çıkan transferde Manchester United, Sporting Lisbon’dan Bruno Fernandes’i 55 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine katmıştı.