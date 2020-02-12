SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Rusya'dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı!
Fenerbahçe Beko 100-70 Teksüt Bandırma
Diğer Ligler

Fenerbahçe Beko 100-70 Teksüt Bandırma

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe Beko, konuğu Teksüt Bandırma'yı 100-70'le geçti ve Dörtlü Final'de Türk Telekom'un rakibi oldu. Diğer yarı final eşleşmesinde ise Darüşşafaka Tekfen ile Galatasaray Doğa Sigorta bir araya gelecek. Final Four, 14-16 Şubat tarihleri arasında Ankara'da oynanacak.

12 Şubat 2020 23:51

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe Beko konuk ettiği Teksüt Bandırma’yı 100-70 mağlup etti ve kupada Dörtlü Final’e yükseldi.

Sarı-lacivertliler yarı finalde Pınar Karşıyaka’yı eleyen Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek. Dörtlü Final’in diğer eşleşmesinde ise Darüşşafaka Tekfen ile Galatasaray Doğa Sigorta final mücadelesi verecek.

Yarı final maçları 14 Şubat’ta, final ise 16 Şubat’ta Ankara’nın ev sahipliğinde oynanacak.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Mehmet Serdar Ünal, Kerem Baki

FENERBAHÇE BEKO: Sloukas 16, Nunnally 16, Kalinic 6, Thomas, Vesely 15, Ahmet Düverioğlu 8, Melih Mahmutoğlu 18, Ali Muhammed 12, Berkay Candan 2, Egehan Arna 5, Ekrem Sancaklı 2, Ergi Tırpancı

TEKSÜT BANDIRMA: Smith 12, Kalinoski 9, Hummer 8, Prewitt 10, Terry15, Şehmus Hazer 5, Erkan Yılmaz, Alperen Şengün 2, Furkan Haltalı 4, Sadık Emir Kabaca, Atakan Erdek 5

1. PERİYOT: 22-22

İLK YARI: 46-32

3. PERİYOT: 79-52

Son güncelleme 23:51 | 12 Şubat 2020
Fenerbahçe Beko Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası Teksüt Bandırma
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
14/02/2020 - 20:00
-
Besiktas
Denizlispor
15/02/2020 - 14:00
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR