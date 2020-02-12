Federasyon başkanı tecavüz skandalı sonrası istifa etti

Fransa’da gündeme oturan buz patencilerin bir bir tecavüze uğradıklarını açıklamaları, sonuç verdi. Buz patenci Sarah Abitbol ile başlayan ve 50’den fazla sporcunun da eklendiği tecavüz itirafları sonrasında Fransa Buz Sporları Federasyonu (FFSG) Başkanı Didier Gailhaguet, görevinden istifa etti. Yapılan itirafların ardından Paris Savcılığı da, cinsel saldırı suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Sarah Abithol’un 44 yaşındaki yayınladığı otobiyografisinde yer alan “Antrenörlerim tarafından tecavüze uğradım” şeklindeki ifadelerinin ardından diğer buz patencilerin de benzer açıklamaları, Didier Gailhaguet’in görevini bırakmasına neden oldu. Sarah Abitbol eski antrenörü tarafından 15-17 yaşları arasında defalarca tecavüze uğradığını ve bu durumun yöneticiler tarafından hasır altı edildiğini söylemesi ile başlayan tartışma, Fransa’nın en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

Birçok başka sporcu da artık sessiz kalamayacaklarını belirterek Sarah Abitbol’e destek verdi. Gilles Beyer, Jean-Roland Racle ve Michel Lotz isimli antrenörler tarafından tecavüze uğradıklarını açıklayan sporcular, Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu’nun da devreye girmesini sağladı. Roxana Maracineanu, Gailhaguet’ten savunma talep etti ve istifasını istedi. Bir süre istifa etmemekte direnen Gailhaguet, görevini bırakmak zorunda kaldı.

Yaptığı açıklamada suçlamaları kabul etmeyen ve dönemin spor bakanını suçlayan 66 yaşındaki Gailhaguet, yaşananlardan haberdar olmadığını savundu.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Sarah Abitbol, kitabında yaşadıklarını şu ifadelerle anlatmıştı:

“Eski koçum bana dokunan ilk erkekti. Dokunmalar 15-17 yaşlarında tecavüze dönüştü. Yaşadıklarımı birçok kez anlatmaya çalıştım ancak organize bir sessizlik politikası ile karşılaştım. Herkes bana çenemi kapatmamı söyledi. Ben de itaat ettim ve sustum. Emekli olduktan sonra eski spor bakanına bana tecavüz eden antrenör Beyer hakkında şikayette bulundum. Bana ‘Onun hakkında elimizde bir dosya var. Ancak gözlerimizi kapatacağız ve görmezden geleceğiz’ şeklinde cevap verdi.”

Sarah Abitbol, ile paten partneri Stéphane Bernadis, 10 Fransa şampiyonluğu, 7 Avrupa Şampiyonası madalyası kazandılar. İkili, Dünya Şampiyonası’nda 70 yıl aradan sonra madalya kazanan ilk Fransız çift olmayı da başardı.