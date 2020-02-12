Fatih Terim’den imalı maç sonu açıklaması: ‘Üzüldüğüm bir şey var…’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-1 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İlk maçta 2-0 yenildikleri Alanyaspor’u 3-1 yenmelerine rağmen Türkiye Kupası’na çeyrek finalde veda eden sarı kırmızılıların teknik direktörü, oynadıkları futboldan ötürü oyuncularına teşekkür etti.

Öte yandan imalı sözler sarfeden tecrübeli çalıştırıcı, “Camiadan bir ses bekliyorum. İlk maçta da, bu maçta da… Camiadan bekliyorum bazı şeyleri” dedi.

MAÇ SONUCU | Galatasaray 3-1 Aytemiz Alanyaspor | Ziraat Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor`u konuk eden Galatasaray 3-1`lik galibiyete rağmen turnuvaya veda eden taraf oldu. Alanyaspor ilk maçtaki 2-0`lık galibiyet sayesinde yarı finale yükselen ekip oldu. İşte nefes kesen maçın hikayesi... İlgili Haberi Oku

İşte Terim’in maçı sonu açıklamaları;

“Oyuncularım çok istedi hakikaten, biz de çok istedik. Son zamanlarda tansiyonu bu kadar yüksek bir maç oynamamıştık. Alanyaspor’u tebrik ederim, yolları açık olsun. İkinci yarı oyunu analiz ederken oyuncularımıza sahaya karakter koymalarını istemiştim. Çünkü 3 gole ihtiyacımız vardı. O karakteri baştan sona koydular. Son dönemdeki en güzel mücadele, oyun. Son 15 dakikaya kadar bekledim. Mecburen bir değişiklik yaptım kenar ortalarda sıkıntı başladı.”

“CAMİADAN BİR SES BEKLİYORUM”

“Orada da, ondan önce de açıkçası Alanya takımını yenmek bir tarafa, üç gol atıp birçok gol kaçırıp, sayılmayan, sayılan goller neyse oyunu oraya yığmak çok önemli bir şey. O yüzden oyuncularımın hepsini ilk defa bir şey kaybetmemize rağmen karakter koymalarından ötürü tebrik ediyorum. Bunun dışında pek bir şey söylemeyeceğim. Camiadan bir ses bekliyorum. İlk maçta da, bu maçta da… Camiadan bekliyorum bazı şeyleri.”

“ÜZÜLDÜĞÜM BİR ŞEY VAR…”

“Bu taraftarsız olmaz. Oyuncu, taraftar, teknik heyet, herkes bir olursa olur. Bugün sahadakiyle, tribündeki birleşti. Beyinde, istekte, coşkuda birleştiler. Sanıyorum ki taraftar da büyük bir keyif aldı. Ama hakikaten çok üzgünüm. Bu mücadelenin sonucu bu olmamalıydı. Ama konuşmak istemiyorum. Sadece bir üzüldüğüm şey var o da… Peki hiçbir şey söylemiyorum.”

“BAZI ŞEYLERLE İLGİLİ AÇIKÇASI KONUŞMAYACAĞIM”

“Muhteşem bir taraftar, harika bir takım, mücadele müthiş. Benim hakkım hem taraftara, hem oyunculara helal olsun. Onların da varsa bana helal etsinler. İlk maçtaki, ikinci maçtaki bazı şeylerle ilgili açıkçası konuşmayacağım. Camiamızın sesini bekleyeceğim.”

“90+6’DA İYİ BİR SARI KART VERDİLER”

“Biz Pazar oynadık lig maçını. Rakibimiz Cumartesi oynadı. Ben aynı takımı sürdüm sahaya, onlar 5 farklı oyuncu koydular. Size şöyle katılacağım. 90 dakika olarak bakmayın. 180 dakika olarak bakın maça. Geçen maçta da bir sarı kart olayı var. O konularda konuşmak istemiyorum. 90+6’da kaleciye iyi bir sarı kart verdiler.”