Casillas federasyon başkanı oluyor

Altyapısında yetiştiği ve 16 yıl formasını giydiği Real Madrid’den 2015 yılında Portekiz’in Porto takımına transfer olan İspanya’nın efsane kalecilerinden Iker Casillas, geçtiğimiz sezon geçirdiği kalp krizinden sonra futbola ara vermişti. Henüz sahalarda dönme kararı almayan 38 yaşındaki Iker Casillas’ın, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığına soyunduğu öğrenildi. ESPN’de yer alan habere göre Iker Casillas, başkan adaylığı kararını İspanya Yüksek Spor Konseyi’ne de bildirdi.

Habere göre Iker Casillas kısa süre içinde verdiği kararı kamuoyu ile de paylaşacak. Gelecek seçimlerde adaylığını koymaya hazırlanan Iker Casillas, şimdiki İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales’e karşı yarışacak.

Iker Casillas’ın, Luis Rubiales’i seçildiğinden bu yana sert bir dille eleştiren La Liga Başkanı Javier Tebas’ın da desteğini alacağına haberde yer verildi. Iker Casillas’ın seçimi kazanmak için 140 federasyon delegesinin oylarının en az yüzde 15’ini alması gerektiği ifade edildi.

Eğer başkanlık seçimlerinde iki aday yarışırsa, Iker Casillas’a rakibinden bir fazla oy almak yetecek.