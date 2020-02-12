CANLI YAYIN | Galatasaray – Aytemiz Alanyaspor | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor’a 2-0 yenilen Galatasaray, rövanş maçında taraftarının önünde sahaya çıkıyor.
Türk Telekom Stadı’nda saat 20:30’da başlayacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Alanya’da oynanan ilk maçı kazanan ev sahibi ekibin gollerini Anastasios Bakasetas ve Junior Fernandes kaydetmişti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ilk maçta yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkmıştı ancak 2-0’lık yenilginin rövanşında as oyuncularına şans verdi.
İşte iki takımın kadroları;
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Lemina, Seri, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer, Adem
Yedekler: Okan, Şener, Ahmet, Selçuk, Belhanda, Jimmy, Jesse, Emin, Taylan, Onyekuru
ALANYASPOR: Marafona, Baiano, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Campos, Bammou
Yedekler: Cenk, Welinton, Kaan, Salih, Musa, Onur, Efecan, Emircan, Mustafa, Cisse