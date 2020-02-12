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CANLI YAYIN | Galatasaray – Aytemiz Alanyaspor | Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası

CANLI YAYIN | Galatasaray – Aytemiz Alanyaspor | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Galatasaray sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. İlk maç Alanyaspor'un 2-0'lık galibiyeti ile sona ermişti. Zorlu maçın canlı yayın anlatımı 'Skor'da olacak...

12 Şubat 2020 19:16

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor’a 2-0 yenilen Galatasaray, rövanş maçında taraftarının önünde sahaya çıkıyor.

Türk Telekom Stadı’nda saat 20:30’da başlayacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Alanya’da oynanan ilk maçı kazanan ev sahibi ekibin gollerini Anastasios Bakasetas ve Junior Fernandes kaydetmişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ilk maçta yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkmıştı ancak 2-0’lık yenilginin rövanşında as oyuncularına şans verdi.

İşte iki takımın kadroları;

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Lemina, Seri, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer, Adem

Yedekler: Okan, Şener, Ahmet, Selçuk, Belhanda, Jimmy, Jesse, Emin, Taylan, Onyekuru

ALANYASPOR: Marafona, Baiano, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Campos, Bammou

Yedekler: Cenk, Welinton, Kaan, Salih, Musa, Onur, Efecan, Emircan, Mustafa, Cisse

Son güncelleme 19:26 | 12 Şubat 2020
Aytemiz Alanyaspor galatasaray Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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