‘Bilinçli kart görme’ tartışmaları tarih oluyor! TFF o kuralı değiştirme kararı aldı…

ÜMİT GENÇ / Kulüpler Birliği Vakfı'nın aylık olağan toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun daveti üzerine Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde yapıldı. Kulüp başkanlarının ve MHK yöneticilerinin de yer aldığı zirvede Türk futbolu için problem olarak görülen önemli konular masaya yatırılırken fikir alışverişinde bulunuldu.

Bu konulardan biri de son dönemde oldukça fazla tartışma konusu haline getirilen ve kriz çıkaran ‘kart kuralı’ oldu. Kamuoyunu oldukça fazla meşgul eden konuyla ilgili Kulüpler Birliği’nin isteği sonrası radikal bir karar alındı.

UYGULAMA SUİSTİMAL EDİLMEYE AÇIK

Fenerbahçe’den Vedat Muriç’in ligde oynanan Gaziantep FK maçında ikinci sarıdan kırmızı kart görüp cezasını kupada çekmesi ve ardından PFDK’ye sevk edilmesi ile başlayan “bilinçli sarı kart görme” tartışmaları için bir çözüm önerisi sunuldu. Süper Lig ekiplerinin başkanları uygulamanın suistimal edilmeye açık olduğunu ve gereksiz tartışmaların yaşandığını belirterek TFF Başkanı Nihat Özdemir’den kuralın değiştirilmesini talep etti.

LİGDE GÖRÜLEN KARTLAR SADECE LİGİ KAPSAYACAK

Konuyla ilgili ortak görüşün hakim olduğu toplantıda kart kuralının değiştirilmesine karar verildi. Önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmaya konulacak yeni kurala göre artık lig maçlarında görülen kartlar sadece ligi kapsayacak. Kupa maçında görülen kartlar ise şu an uygulamada olduğu gibi sadece kırmızı kart görülmesi halinde ligi bağlayacak. Yani ligde çift sarıdan kırmızı kart gören oyuncu müteakip kupa maçında cezalı duruma düşmeyecek. Böylece oyuncuların olası bir kart temizleme hamlesinin önüne geçmiş olunacak.