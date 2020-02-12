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Arkasspor 3-0 United Volleys | Erkekler CEV Kupası
Voleybol

Arkasspor 3-0 United Volleys | Erkekler CEV Kupası

Erkekler CEV Kupası'nda mücadele eden ekiplerimizden Arkas, 8'li Final'de ilk maçta deplasmanda 3-2 yendiği Alman ekibi United Volleys'i İzmir'de 3-0'la geçti. Arkasspor, çeyrek finalde Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşti.

12 Şubat 2020 21:54

Erkekler CEV Kupası 8’li Final turu ikinci maçında Arkasspor, İzmir’de konuk ettiği Alman ekibi United Volleys’i 25-21, 25-20 ve 25-22’lik setlerle 3-0 yenerek çeyrek finalde Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşti.

Mavi-beyazlılar Almanya’daki ilk maçı ise 3-2 kazanmıştı.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Vlatko Ristovski, Dominik Biegajlo

ARKASSPOR: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis, Yiğit, Matic, Bravo, Caner, Mirza, Muhammet

UNITED VOLLEYS: Smith, Krick, Mrdak, Yanagida, Sol, Valkiers, Toman, Schöps, Henning

SETLER: 25-21, 25-20, 25-22

SÜRE: 76 dakika (25, 25, 26)

Son güncelleme 21:54 | 12 Şubat 2020
arkasspor Erkekler CEV Kupası voleybol
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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