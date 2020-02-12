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Antalyaspor’un uçağı Sivas’a inemedi!
Ziraat Türkiye Kupası

Antalyaspor’un uçağı Sivas’a inemedi!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fraport-TAV Antalyaspor'un uçağı, hava şartlarından dolayı Sivas'a inemedi. Kafileyi taşıyan uçak, Kayseri'ye iniş yapacak.

12 Şubat 2020 17:43

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinin ilk maçında Demir Grup Sivasspor ile kendi sahasında golsüz berabere kalan Fraport-TAV Antalyaspor, rövanş mücadelesi için Sivas’a hareket etti.

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Sivas’a iniş yapamayan kafileyi taşıyan uçak, rotasını Kayseri’ye çevirdi.

Antalyaspor kafilesini taşıyan uçak, Kayseri’ye iniş yapacak ve ardından kafile karayoluyla Sivas’a geçecek.

SİVASSPORLU FUTBOLCULAR KARDA EĞLENDİ

Süper Ligi’n lideri Demir Grup Sivasspor’da futbolcular kar yağışı sonrası kulüp tesislerindeki antrenman sahalarında 50 santimetreyi bulan kar birikintisinde doyasıya eğlendi.

Demir Grup Sivasspor bugün yaptığı antrenmanın ardından yarın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında kendi sahasında oynayacağı Fraport-Tav Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar idmanın ardından yoğun kar yağışının tadını çıkardı. Karın üzerinde gönüllerince eğlenen futbolcular bol bol fotoğraf çektirdi.

Özellikle başını kara gömen Brezilyalı Fernando’nun görüntüsü dikkat çekti. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflar taraftardan büyük ilgi gördü.

Son güncelleme 18:11 | 12 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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