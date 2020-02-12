Antalyaspor’un uçağı Sivas’a inemedi!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinin ilk maçında Demir Grup Sivasspor ile kendi sahasında golsüz berabere kalan Fraport-TAV Antalyaspor, rövanş mücadelesi için Sivas’a hareket etti.

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Sivas’a iniş yapamayan kafileyi taşıyan uçak, rotasını Kayseri’ye çevirdi.

Antalyaspor kafilesini taşıyan uçak, Kayseri’ye iniş yapacak ve ardından kafile karayoluyla Sivas’a geçecek.

Takımımız, sponsorumuz Corendon Airlines uçağı ile Sivas’a hareket etti. #FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/JMF4TfEZDa — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) February 12, 2020

SİVASSPORLU FUTBOLCULAR KARDA EĞLENDİ

Süper Ligi’n lideri Demir Grup Sivasspor’da futbolcular kar yağışı sonrası kulüp tesislerindeki antrenman sahalarında 50 santimetreyi bulan kar birikintisinde doyasıya eğlendi.

Demir Grup Sivasspor bugün yaptığı antrenmanın ardından yarın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında kendi sahasında oynayacağı Fraport-Tav Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Dün gece başlayan ve sabaha karşı daha da şiddetlenen karın ardından Sivas beyaza büründü. Kulüp tesislerimizde antrenman sahalarında 50 santimetreyi bulan kar birikintisinde futbolcularımız karın tadını doyasıya çıkardı. https://t.co/XLqQuAnbNa pic.twitter.com/olkdd72gA3 — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) February 12, 2020

Kırmızı-beyazlılar idmanın ardından yoğun kar yağışının tadını çıkardı. Karın üzerinde gönüllerince eğlenen futbolcular bol bol fotoğraf çektirdi.

Özellikle başını kara gömen Brezilyalı Fernando’nun görüntüsü dikkat çekti. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflar taraftardan büyük ilgi gördü.