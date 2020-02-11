Vanessa Bryant’tan Kobe ve Gigi için açıklama

Los Angeles Lakers ve NBA’in efsanesi Kobe Bryant, kızı Gianna Maria-Onore Bryant ile helikopter kazasında 26 Ocak günü hayatını kaybetti. Hem eşini hem de kızını kaybeden Vanessa Bryant, yaşadığı duyguları açığa vurdu.
Instagram’dan kızı Gigi’nin basketbol oynarken ve babasıyla birlikte olduğu anların olduğu videoyu paylaşan Vanessa, “Gitmelerini beynim kabul etmiyor. Keşke, burada olsalar ve kabus sona erse” dedi. Vanessa’nın açıklamaları şöyle;
“Hissettiklerimi kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Aklım hem Kobe'yi hem de Gigi'yi kaybettiğimi kabul etmeyi reddediyor. Kobe'yi kaybettiğimi aşmaya çalışırken aynı zamanda Gigi'nin geri gelmeyeceğini kabul edemiyorum. Küçük bebeğim yeni bir güne gözlerini açamazken ben neden bunu yapayım ki? Çok kızgınım. Yaşayacak uzun bir ömrü vardı. Daha sonra güçlü olmam ve diğer 3 kızımın yanında olmam gerektiğini fark ediyorum. Kobe ve Gigi'yle olamadığım için kızgınım ancak Natalia, Bianka ve Capri'nin yanında olduğum için de şükrediyorum. Hissettiklerimin normal olduğunu biliyorum. Bunlar yaslı olmamın bir parçası. Sadece benim gibi kayıplar yaşayanlar için bunları paylaşmak istedim. Tanrım, keşke burada olsalar ve bu kabus sona erse. Bu korkunç trajedinin kurbanları için dua ediyorum. Lütfen siz de hepimiz için dua etmeye devam edin.”
Kariyerinde 5 NBA şampiyonluğu yaşayan ve 18 kez All-Star seçilen Kobe Bryant ve kızı Gigi için 24 Şubat’ta cenaze töreni düzenlenecek.
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I've been reluctant to put my feelings into words. My brain refuses to accept that both Kobe and Gigi are gone. I can't process both at the same time. It's like I'm trying to process Kobe being gone but my body refuses to accept my Gigi will never come back to me. It feels wrong. Why should I be able to wake up another day when my baby girl isn't being able to have that opportunity?! I'm so mad. She had so much life to live. Then I realize I need to be strong and be here for my 3 daughters. Mad I'm not with Kobe and Gigi but thankful I'm here with Natalia, Bianka and Capri. I know what I'm feeling is normal. It's part of the grieving process. I just wanted to share in case there's anyone out there that's experienced a loss like this. God I wish they were here and this nightmare would be over. Praying for all of the victims of this horrible tragedy. Please continue to pray for all.