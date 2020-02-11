Türkiye’nin 4 dağında aynı hafta sonu binlerce kişi yarıştı

Yılın en büyük kış sporu etkinliği Red Bull Homerun, Türkiye'nin en önemli 4 kayak merkezini aynı hafta sonunda ele geçirdi. 2 binden fazla adrenalin tutkunu Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken'de yarıştı. Audi'nin sponsorluğunu üstlendiği ve Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen Red Bull Homerun, dünyada da bir ilke imza atarak 4 ayrı kayak merkezinde aynı hafta sonunda düzenlendi. Türkiye'nin en büyük kış sporu etkinliği olan Red Bull Homerun, aynı hafta sonunda 4 önemli kayak merkezinde gerçekleştirildi. Audi'nin sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte 2 binden fazla adrenalin tutkunu, Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken'de bir araya geldi. Katılımcıların unutulmaz bir kış sporu deneyimi yaşadığı Red Bull Homerun birbirinden heyecanlı görüntülere de sahne oldu.

Yarışmacıların önce 200 metre koşarak ekipmanlarına ulaştığı, ardından en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalıştığı Red Bull Homerun'da; her merkezde kayak ve snowboard olmak üzere 2 kategoride yarışıldı. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen eşsiz yarışta her merkezde ve kategoride erkek ve kadın birincileri de belli oldu ve ödül kazandı.

Heyecanlı yarış sonunda Uludağ'da kadınlar kayakta Hande Cumbul, kadınlar snowboard'da Şule Özcan, erkekler kayakta Erdinç Türksever ve erkekler snowboard'da da Cihad Altınkök, Kartalkaya'da kadınlar snowboard'da Gülşah Güğür, kadınlarda kayakta Melis Topal, erkekler kayakta Hamdullah Özer ve erkekler snowboard'da Cem Boydak, Palandöken'de kadınlar kayakta Ece Demirel, kadınlar snowboard'da Işılay Akpınar, erkekler kayakta Mustafa Topaloğlu, erkekler snowboard'da ise Muhammet Yılmaz, son olarak Erciyes'te kadınlar kayakta Mariana Nalosnik, kadınlar snowboard'da Berfu Aygen, erkekler kayakta Mustafa İnci ve erkekler snowboard'da da Mustafa Zeyneloğlu birinci oldu.

Red Bull Homerun nedir?

Dünyanın en önemli kayak merkezlerinde 10 yıldan uzun süredir düzenlenen Red Bull Homerun, farklı ve eşsiz bir kış sporu deneyimi sunan global çapta bir organizasyon. Yarışmacıların koşarak ekipmanlarına ulaştıkları, sonrasında da kayak ya da snowboard'larıyla en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalıştıkları Red Bull Homerun Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildi ve dünyadaki örneklerinden farklı olarak 4 ayrı kayak merkezinde aynı hafta sonu düzenlendi.