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Trabzonspor’dan üç futbolcuyla ilgili ‘sakatlık’ açıklaması
Trabzonspor

Trabzonspor’dan üç futbolcuyla ilgili ‘sakatlık’ açıklaması

Trabzonspor Kulübü, sakatlıkları bulunan Erce Kardeşler, Caleb Ekuban ve Yusuf Sarı´nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

11 Şubat 2020 19:15

Bordo mavili kulübün doktoru Hakan Ayaz; Erce Kardeşler, Caleb Ekuban ve Yusuf Sarı´nın tedavi sürecinde olduğunu belirterek, “Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Erce Kardeşler´in çekilen MR ve yapılan tetikler neticesinde sol dizinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Caleb Ekuban´ın ise sol arka adalesinde gerilme, Pubis kemik ödemi ve sol ayak başparmak tendonunda ödem tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisi sürmektedir. Yusuf Sarı´nın da sol dizinde diz kapağı sürtünmesi ve ITB (iliotibial bant) sürtünmesi ve Plica sendromu tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir” dedi.

Son güncelleme 19:15 | 11 Şubat 2020
trabzonspor
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