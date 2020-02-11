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Taraftardan Yeni Malatyaspor’a ‘tam destek’
Yeni Malatyaspor

Taraftardan Yeni Malatyaspor’a ‘tam destek’

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Ankaragücü yenilgisiyle camiada baş gösteren olumsuz tabloyu dağıtma adına ‘tam destek’ kararı aldı.

11 Şubat 2020 10:32

Son haftalarda takımlarının aldığı yenilgilerle moralleri bozulan sarı-kırmızılı taraftarlar kalan haftalar öncesinde camiaya birlik beraberlik mesajı vererek, takıma her şartta ve durumda tam destek verme kararı aldı. Konuyla ilgili konuşan Malatyaspor taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya, takımlarına sonuna kadar destek olacaklarını söyledi.

Ligdeki durumlarına üzüldüklerini ancak bu durumdan kenetlenerek çıkabileceklerini belirten Kaya, “Malatyasporumuz son haftalarda kendisine yakışmayan sonuçlar almaktadır. Bu elbette ki takımın gerçek sahipleri taraftarlarımızı üzmektedir. Fakat bu olumsuz tabloyu tersine çevirmek de yine bizim elimizde. Biz taraftarlar derneği olarak lig sonuna kadar takımımıza tam destek verme kararı aldık. Bu saatten sonra futbolcuyu, teknik heyeti ya da yönetimi protesto etmek hiçbir şeyi değiştirmeyeceği gibi işleri daha da zorlaştıracaktır. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Kimsenin Yeni Malatyaspor üzerinden prim yapmasına izin vermeyeceğiz. Daha stadın yolunu bile bilmeyenlerin çıkıp da akıl vermesi oldukça düşündürücü. Biz kimin amacının ne olduğunu çok iyi biliyoruz. O yüzden bir kez daha bilinmeli ki Malatyaspor'un başarısızlığını dört gözle bekleyenler daha çok beklerler” diye konuştu.

Son güncelleme 10:32 | 11 Şubat 2020
taraftar yeni malatyaspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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