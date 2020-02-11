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Sosyal medyada gündem olan komik diyalog! Alex de Souza’dan belalısı Hürriyet Gücer’e ‘sarı kart’
Süper Lig

Sosyal medyada gündem olan komik diyalog! Alex de Souza’dan belalısı Hürriyet Gücer’e ‘sarı kart’

Eski futbolcu Hürriyet Gücer’in Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza’nın Kadıköy'deki heykelinin önünde poz verdiği fotoğraf ve bu paylaşıma Alex'in eğlenceli yanıtı, sosyal medyada beğeni topladı.

11 Şubat 2020 19:42

Fenerbahçe’nin efsane kaptanı Alex de Souza ile son olarak Eskişehirspor'da forma giyen Hürriyet Gücer, sık sık sosyal medya üzerinde gülümseten diyaloglara imza atıyor. Süper Lig’de oynadığı yıllarda Fenerbahçeli oyuncu Alex de Souza ile rakip olarak sık sık karşı karşıya gelen Hürriyet Gücer'in son Alex paylaşımı sosyal medyada ses getirdi.

Son olarak Eskişehirspor formasını giydikten sonra 2018 yılında futbolu bırakan Gücer, Kadıköy'de bulunan Alex de Souza'nın heykeli ile çektirdiği fotoğrafı ‘Eski günlerdeki gibi beraberiz' notuyla paylaştı.

Alex'ten Hürriyet'e ‘sarı kart'

Bu paylaşım kısa süre içinde binlerce kişi tarafından beğenirken Alex de Souza da esprili bir dille gönderiye yorum yaptı. Efsane futbolcu beğendiği fotoğrafta gülücük emojisiyle birlikte ‘sarı kart' yorumunu bıraktı. Alex de Souza geçmiş yıllarda katıldığı bir programda kendisine sorulan “Gördüğün en gaddar futbolcu kimdi?” sorusuna “Hürriyet Gücer. Bu adamın vücudumda bıraktığı en az 7-8 kalıcı iz var” cevabını vermişti.

Son güncelleme 19:42 | 11 Şubat 2020
alex de souza eskişehirspor Fenerbahçe Hürriyet Gücer süper lig
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2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
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