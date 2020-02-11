Son dakika… Sörloth tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi! ‘Kural dışı hareket’

Trabzonspor’da Gençlerbirliği maçında rakibine yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kartla cezalandırılan Sörloth tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi. Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy da Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildi…

İŞTE PFDK’DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

4- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 08.02.2020 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ALEXANDER SORLOTH’un aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 09.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

43. MADDE NE DİYOR?

Disiplin Talimatı, 43. maddesinde şu ifadeler yer alıyor: “Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir.”

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SEMİH ÖZSOY’un 08.02.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. – AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakası sonrası medyaya yaptığı “sportmenliğe aykırı açıklama” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.