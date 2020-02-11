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Schalke 04’e federasyondan ırkçılık cezası!
Almanya Bundesliga

Schalke 04’e federasyondan ırkçılık cezası!

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'e Almanya Kupası'nda konuk ettiği Hertha Berlin maçında taraftarlarının yaptığı ırkçı tezahüratlar nedeniyle para cezası verildi.

11 Şubat 2020 19:02

Almanya Kupası’nda 3. Tur’da konuğu Hertha Berlin’i 3-2 mağlup eden Schalke 04’e taraftarlarının ırkçı tezahüratlarından ötürü DFB (Almanya Futbol Federasyonu) tarafından, 50 bin Euro para cezası verildi. Maçın ardından Hertha forması giyen Jordan Torunarigha’nın sürekli ırkçı saldırıların hedefi olduğunu söylemesiyle incelenen konudan Schalke aleyhine ceza kararı çıktı.

Hertha Berlin’in Nijerya asıllı oyuncusu (solda) Jordan Torunarigha. (Fotoğraf: Reuters)

Normal süresi 2-2 biten maç uzatmalara giderken Nijerya asıllı 22 yaşındaki Alman futbolcu Torunarigha, 100. dakikada saha kenarından yere şişe fırlattığı için ikinci sarı kartla oyundan atılmıştı. DFB’den yapılan açıklamada “Maymun sesi çıkarıldığı tespit edildi” ifadeleri yer alırken Schalke’nin daha ağır bir yaptırım ile karşılaşacağı yönünde uyarıldığı mavi-beyazlı kulübün kendi kaynaklarından ırkçılığa karşı faaliyetler için 16 bin Euro ayırması gerektiği ifade edildi.

Reuters’ta konu ile ilgili yer alan haberde Schalke’nin daha önce de bir ırkçılık vakasına sahne olduğu ve Schalke Başkanı Clemens Toennies’e geçen yıl ırkçı ifadeler kullandığı için üç ay görevden uzaklaştırma cezası verildiği ve daha sonra Toennies’in özür dilediği hatırlatıldı.

Son güncelleme 19:02 | 11 Şubat 2020
Clemens Toennies dfb Hertha Berlin Jordan Torunarigha schalke 04
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