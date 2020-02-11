Schalke 04’e federasyondan ırkçılık cezası!

Almanya Kupası’nda 3. Tur’da konuğu Hertha Berlin’i 3-2 mağlup eden Schalke 04’e taraftarlarının ırkçı tezahüratlarından ötürü DFB (Almanya Futbol Federasyonu) tarafından, 50 bin Euro para cezası verildi. Maçın ardından Hertha forması giyen Jordan Torunarigha’nın sürekli ırkçı saldırıların hedefi olduğunu söylemesiyle incelenen konudan Schalke aleyhine ceza kararı çıktı.

Normal süresi 2-2 biten maç uzatmalara giderken Nijerya asıllı 22 yaşındaki Alman futbolcu Torunarigha, 100. dakikada saha kenarından yere şişe fırlattığı için ikinci sarı kartla oyundan atılmıştı. DFB’den yapılan açıklamada “Maymun sesi çıkarıldığı tespit edildi” ifadeleri yer alırken Schalke’nin daha ağır bir yaptırım ile karşılaşacağı yönünde uyarıldığı mavi-beyazlı kulübün kendi kaynaklarından ırkçılığa karşı faaliyetler için 16 bin Euro ayırması gerektiği ifade edildi.

Reuters’ta konu ile ilgili yer alan haberde Schalke’nin daha önce de bir ırkçılık vakasına sahne olduğu ve Schalke Başkanı Clemens Toennies’e geçen yıl ırkçı ifadeler kullandığı için üç ay görevden uzaklaştırma cezası verildiği ve daha sonra Toennies’in özür dilediği hatırlatıldı.