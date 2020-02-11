SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Corona’da rakam tırmanıyor: Ölü sayısı 1000’i geçti
Pele bunalıma girdi! Evden çıkamıyor
Diğer Ligler

Pele bunalıma girdi! Evden çıkamıyor

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Pele'nin, hastalığı nedeniyle bunalıma girdiği ve evden çıkamadığı öğrenildi.

SKOR DIŞ HABER 11 Şubat 2020 09:07

Brezilyalı eski efsane futbolcu Pele’nin oğlu Edinho, babası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Edinho, 79 yaşındaki efsanenin hastalığı nedeniyle bunalıma girdiği ve evden dışarı adım atmadığını açıkladı. TV Globo’ya konuşan Edinho, “Babam büyük bir utanç içinde… İnzivaya çekişmiş durumda” dedi.

Geçtiğimiz yıl idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle hastanede tedavi gören Pele, kalçasında yaşadığı sorunlar nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum kalmıştı. Bu durumun babasının psikolojisini olumsuz etkilediğinin altını çizen Edinho “Düşünün O bir kral! Hayatı boyunca futbol dünyası için görkemli bir figür oldu. Ancak şimdi, ayağa bile kalkamıyor. Bu halinden çok utanıyor. Dışarı çıkmak istemiyor. Hatta evden çıkmasını gerektirecek en ufacık bir olaya bile dahil olmuyor. Bunalıma girmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası’nı üç kez kazanmış ve 21 yıllık kariyerinde çıktığı 1363 maçta 1281 gol atan Pele’nin Brezilya Milli Takımı ile çıktığı 91 maçta 77 golü bulunuyor.

Son güncelleme 09:07 | 11 Şubat 2020
Pele
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Denizlispor
14/02/2020 - 16:00
-
Kayserispor
Istanbul Basaksehir
14/02/2020 - 20:00
-
Besiktas
TÜMÜNÜ GÖR