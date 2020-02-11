Pele bunalıma girdi! Evden çıkamıyor

Brezilyalı eski efsane futbolcu Pele’nin oğlu Edinho, babası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Edinho, 79 yaşındaki efsanenin hastalığı nedeniyle bunalıma girdiği ve evden dışarı adım atmadığını açıkladı. TV Globo’ya konuşan Edinho, “Babam büyük bir utanç içinde… İnzivaya çekişmiş durumda” dedi.

Geçtiğimiz yıl idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle hastanede tedavi gören Pele, kalçasında yaşadığı sorunlar nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum kalmıştı. Bu durumun babasının psikolojisini olumsuz etkilediğinin altını çizen Edinho “Düşünün O bir kral! Hayatı boyunca futbol dünyası için görkemli bir figür oldu. Ancak şimdi, ayağa bile kalkamıyor. Bu halinden çok utanıyor. Dışarı çıkmak istemiyor. Hatta evden çıkmasını gerektirecek en ufacık bir olaya bile dahil olmuyor. Bunalıma girmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası’nı üç kez kazanmış ve 21 yıllık kariyerinde çıktığı 1363 maçta 1281 gol atan Pele’nin Brezilya Milli Takımı ile çıktığı 91 maçta 77 golü bulunuyor.